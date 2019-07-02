2019-07-02T17:25:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 21-летний парень угнал «шестерку» и застрял на ней песке

После этой неудачи он решил похитить «Оку», но попался
Юлия Данильченко
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Сразу два случая автоугона расследовали правоохранители Ленинского района Волгоградской области 1 июля. Сначала в отдел полиции обратился 58-летний житель села Заплавное. Оказалось, его припаркованную у дома «Оку», в замке зажигания которой остался ключ, угнал неизвестный. Следом пришел 22-летний местный житель с точно такой же бедой: его «шестерка» стояла у двора и внезапно исчезла.

По «горячим следам» стражи порядка нашли 21-летнего паренька этого же села. Он во всем сразу же признался.

- Подозреваемый вину свою признал и пояснил, что, следуя по улице, он увидел автомобиль «ВАЗ-2106» и у него возник умысел его угнать, но покатавшись по селу, он застрял в песке и бросил машину. Через несколько дней он повторил свои преступные деяния, угнав автомобиль «Ока», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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