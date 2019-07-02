Астраханец убил тетю и поджег ее дом, чтобы скрыть улики

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-02T17:17:50+03:00

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Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Астраханской области рассмотрел суд: парню дали 11,5 лет колонии строго режима за убийство родной тети. Случилось это в октябре 2018 года селе Старица Черноярского района.

- Между родственниками возникла ссора, в ходе которой племянник схватил нож и нанес множество ударов в область груди потерпевшей. После убийства молодой человек вынес из дома ценные вещи и спрятал их в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома с целью инсценировки убийства, совершенного якобы из корыстных побуждений, а затем поджег дом с целью сокрытия следов преступления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статьям «убийство» и «умышленное уничтожение имущества, совершенного путем поджога». Судили его по всей строгости. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU