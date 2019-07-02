2019-07-02T16:38:56+03:00
Происшествия

Глава волгоградского поселка поила селян «виртуальной» водой

За подделку документов женщину будут судить
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По бумагам в село привозили питьевую воду, в реальности - нет.По бумагам в село привозили питьевую воду, в реальности - нет.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Не секрет, что не все волгоградские поселки получают чистую питьевую воду. В числе проблемных значится и поселок Ленинского района Волгоградской области. Люди дошли до суда с требованием воды, и суд вынес главе сельского поселения предписание решить этот вопрос. Приставы даже завели исполнительное производство и уведомили руководительницу об ответственности за неисполнение решения суда.

Чтобы «закрыть» проблему, глава решилась на аферу: по ее указанию подчиненная составила договор на подвоз питьевой воды, которую чиновники якобы закупили у бизнесмена из соседнего района. В этом «липовом» документе глава сама расписалась за «исполнителя» и предоставила его приставам, на основании которого те и закрыли исполпроизводство. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Но подделку вскрыли сотрудники прокуратуры, которые приехали в поселок с проверкой. Теперь глава проходит уже по другому делу - уголовному.

- Следователи завели на главу дело по статье «служебный подлог». Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемая не признает, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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