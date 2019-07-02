В Астрахани гаишник сломал нос 19-летнему водителю

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-02T16:15:58+03:00

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Только после вмешательства руководителя СУ СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта Ибрагима Могушкова на сотрудника ДПС завели уголовное дело. Астраханка попала к следователю на личный прием и рассказала, как гаишник жестоко избил ее 19-летнего племянника.

Случилось это еще 24 июня 2018-го. Молодого человека, который на «Ладе Приора» возвращался домой в село Сасыколи, остановили для проверки документов сотрудники ДПС. Машина у парня была без регистрационных знаков и гаишники стали в грубой форме требовать объяснений. Между водителем и одним из сотрудников ДПС, который присел на переднее сидение «Лады», разгорелся конфликт.

- В порыве гнева гаишник ударил парня кулаком в лицо, после чего схватил его за шею и еще несколько раз ударил его головой о панель в салоне. Медики позже диагностированы у пострадавшего различные травмы, в том числе перелом носа, - раскрывают собранную в ходе следствия картину того дня следователи СУ СК по Астраханской области.

Следователи завели на сотрудника ДПС уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - добавляют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU