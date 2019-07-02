2019-07-02T14:53:46+03:00
Происшествия

Три волгоградца украли у фермера 68 лошадей

Конокрадов поймали, 22 лошадки успели вернуть владельцу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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61-летний фермер из Николаевского района Волгоградской области обратился в полицию по поводу пропажи лошадей из своего стада. Правда, точное количество украденных животных он назвать не смог, так как с лета прошлого года не пересчитывал поголовье. Участковые взялись за расследование, и поймали трех конокрадов. Все мужики - местные и уже не молодые - в возрасте от 37 до 41 года. На допросе они уже признались, что воровали лошадей у фермера с июля прошлого года.

- Мужчины отбивали пару-тройку лошадей от стада, которое выпасали в степи, и перегоняли их в Палласовский район, а оттуда через время продавали сторонним лицам, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

По словам самих воришек, за этот год они украли 68 лошадей. Ущерб уже оценили в 700 тысяч рублей. 22 лошади полицейские нашли в загонах, оборудованных преступниками. Их вернули хозяину.

- На конокрадов завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Грозит мужчинам до 6 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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