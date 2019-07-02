За уничтожение деревьев на острове Сарпинский уволили директора «Горэколес»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-02T14:26:04+03:00

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А вот и первые «головы полетели» после разразившегося в Волгограде скандала с незаконной вырубкой деревьев на острове Сарпинский. Сегодня, 2 июля, своей должности лишился глава МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов. Его уволили. Это подтвердили "КП-Волгоград" в мэрии.

Напомним, на днях наконец-то предали огласке тот беспредел, который творили сотрудники «Горэколеса» на Сарпинском. За последние два года там пустили «под нож» сотни ясеней и дубов. Причем, только 5% деревьев были повреждены вредителями, остальные абсолютно здоровые и зеленые. Только по предварительным данным ущерб составил порядка 16 миллионов рублей.

Шум подняли жители острова, но чиновники уверяли, что лес рубят в целях профилактики. Однако, сотрудники волгоградской природоохранной прокуратуры взялись проверить этот факт. А на днях материалы расследования передали в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. Несколько сотрудников департамента городского хозяйства, которых подозревают в причастности к незаконной вырубке леса, уже отстранили от работы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU