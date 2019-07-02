Работы в сквере у «Гасителя» доверили компании, которая благоустраивала парк «Сказка»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-02T11:55:50+03:00

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В ближайшее возле памятника «Гаситель» на берегу Волги вновь закипит работа. В этом году планируют сдать вторую очередь сквера - участок от обновленной в прошлом году территории до улицы Калинина (первую очередь сдали в 2018-м, на благоустройство территории у памятного знака потратили 20 миллионов рублей). В этом году на дальнейшее благоустройство выделили еще 25 миллионов рублей. И уже выбрали подрядчика, который будет приводить в порядок этот сквер. Тендер выиграла компания ООО «Базисстрой». Напомним, эта же фирма выполняла работу у "Гасителя" в прошлом году и она же занималась благоустройством парка «Сказка» в Ворошиловском районе, где «сказочный» ремонт на 20 миллионов рублей поплыл с первым снегом.

Сейчас мэрия Волгограда готовится подписать с этой фирмой новый контракт. За 25 миллионов компания должна будет очистить территорию от камышей и поросли, смонтировать новое освещение и проложить поливочный водопровод для ухода за растениями. По проекту здесь высадят около полсотни лип, рябин и елей, уложат рулонный газон. Кроме того, компания должна восстановить все четыре лестницы к Волге, сделать новые тротуарные дорожки, а ближе к воде установить шезлонги и скамейки с навесами, спортивные площадки для стритбола и воркаута. А еще - оборудовать парковку для велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU