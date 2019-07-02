2019-07-02T11:01:47+03:00
Происшествия

Волгоградский коммерсант скрыл 11 миллионов рублей налогов

Теперь бизнесмен пойдет под суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще один ушлый бизнесмен отправился в Волгограде на скамью подсудимых. Он решил сэкономить на налогах и обмануть государство, в итоге лишился всего нажитого имущества, которое теперь арестовано.

Фирма, которой владел волгоградец, занималась ремонтом гидротехнических сооружений. Контракты неплохие, но коммерсанту показалось мало. И он подделал документы, по которым покупал у предпринимателей (не являвшихся плательщиками НДС) «виртуальные» стройматериалы. Таким образом, он смог сэкономить на НДС за два года (с 2015 по 2017-й) более 11 миллионов рублей.

Следователи СУ СК по региону вместе с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области собрали все факты, подтверждающие вину бизнесмена. Да и он отрицать не стал и во всем сознался.

- Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, нежилые помещения) общей стоимостью более 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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