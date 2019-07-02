На волгоградской трассе легковушка протаранила «КАМАЗ»: четыре человека в больнице

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-02T10:04:47+03:00

Молодой водитель не справился с управлением. Все, кто был в легковушке, остались живы, но получили травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Минувшие сутки 1 июля выдались у волгоградских гаишников напряженными. Сразу две крупных аварии на трассах, в которых пострадали шесть человек. Примерно в полпятого утра тревожное сообщение пришло из Михайловки. Там на трассе «Каспий» улетела в кювет «семерка» с молодыми людьми. Как выяснилось, у машины по пути «рвануло» колесо, и 23-летний водитель не справился с управлением. Машина перевернулась. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Травмы получили 30 и 32-летний парни - пассажиры легковушки.

А в Новоаннинском районе «ВАЗ-2113» на полном ходу врезался в «КАМАЗ». Случилось это на участке дороги «Самойловка – Шумилинская». 20-летний водитель за рулем легковушки не выбрал безопасную дистанцию и в темноте вовремя не увидел едущий впереди грузовик с прицепом. «Тринадцатая» буквально ушла под «КАМАЗ».

- В больницу увезли с места аварии четверых молодых людей: водителя-виновника ДТП и его пассажиров - 22, 19 и 17 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU