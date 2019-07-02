2019-07-02T10:04:47+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе легковушка протаранила «КАМАЗ»: четыре человека в больнице

А в Михайловке «семерка» улетела в кювет из-за рванувшего колеса
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Молодой водитель не справился с управлением. Все, кто был в легковушке, остались живы, но получили травмы.Молодой водитель не справился с управлением. Все, кто был в легковушке, остались живы, но получили травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Минувшие сутки 1 июля выдались у волгоградских гаишников напряженными. Сразу две крупных аварии на трассах, в которых пострадали шесть человек. Примерно в полпятого утра тревожное сообщение пришло из Михайловки. Там на трассе «Каспий» улетела в кювет «семерка» с молодыми людьми. Как выяснилось, у машины по пути «рвануло» колесо, и 23-летний водитель не справился с управлением. Машина перевернулась. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Травмы получили 30 и 32-летний парни - пассажиры легковушки.

А в Новоаннинском районе «ВАЗ-2113» на полном ходу врезался в «КАМАЗ». Случилось это на участке дороги «Самойловка – Шумилинская». 20-летний водитель за рулем легковушки не выбрал безопасную дистанцию и в темноте вовремя не увидел едущий впереди грузовик с прицепом. «Тринадцатая» буквально ушла под «КАМАЗ».

- В больницу увезли с места аварии четверых молодых людей: водителя-виновника ДТП и его пассажиров - 22, 19 и 17 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работы в сквере у «Гасителя» доверили компании, которая благоустраивала парк «Сказка»
Волгоград накрыли гроза, ветер и ливень
Волгоградский коммерсант скрыл 11 миллионов рублей налогов
На деревья для Красноармейского района потратят полмиллиона
В столкновении двух легковушек в Волгограде пострадали женщина и двое детей
Двум волгоградцам грозит восемь лет колонии за торговлю анаболиками
В Волгограде пропала девушка на велосипеде
В Волгограде «ГАЗель» улетела в подземный переход
На улице Полоненко в Волгограде завершают реконструкцию
Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»
Астраханка продала сотни липовых путевок в детский лагерь железнодорожников
Астраханские водолазы ищут в Волге тела двух парней- 17 и 19 лет
Волгоградцам-должникам за воду и тепло придут оранжевые платежки
В Волгограде беспилотники будут следить за тем, кто и куда вывозит мусор
На остров Сарпинский убирать мусор отправили вездеход
Клещи свирепствуют: за неделю покусали еще двести волгоградцев
Таджик обманул волгоградку, женившись ради прописки
Грузовик раздавил астраханца, косившего сено в поле
Волгоградка в суде заставила страховщиков вернуть все уплаченные по договору деньги
Проект мини-ГЭС в Волго-Ахтубинской пойме должны сдать к концу 2020 года
Под Волгоградом «ГАЗель» насмерть задавила бабушку
На проект нового областного тубдиспансера в Волгограде выделили 90 миллионов рублей
Волгоградский фермер скрыл от бюджета 30 миллионов рублей налогов
В Волгограде под колеса попали два юных велосипедиста и 3-летний малыш
Студентка из Волгограда со сборной России отправится на чемпионат мира WorldSkills
Волгоградцу грозит два года колонии за покалеченного водителя