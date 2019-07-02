2019-07-02T10:01:36+03:00
Общество

На деревья для Красноармейского района потратят полмиллиона

Осенью на улицах юга Волгограда высадят около 170 деревьев
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Деревья год будут на гарантии.Деревья год будут на гарантии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Осенью 2019 года в рамках компенсационного озеленения на улицах Красноармейского района Волгограда высадят 168 деревьев благородных пород. Администрация уже обявила аукцион на поставку саженцев. Обойдутся они в 506 тысяч рублей. Подрядчика выберут в июле, а высаживать деревья будут осенью, когда погода будет подходящей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, молодые деревца появятся на улицах Остравской и Фадеева, в парке Волго-Донского судоходного канала, на проспектах Канатчиков и Столетова. Выбрали местные агрономы двухметровые клены, яблони и катальпы, березы и дубы, липы, ивы и каштаны, а также хвойные деревья - сосны, ель и туи ростом меньше метра.

При этом все саженцы должны быть акклиматизированы. Ведь деревья, которые высаживают в волгогорадских парках, очень часто тут же засыхают. На случай, если это все же произойдет, подрядчик должен предоставить гарантию и в течение года заменить умершие деревья за свой счет.

Плюс к этому около 350 деревьев и девять тысяч кустарников высадят осенью этого года в парке «Юбилейном», который благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». Расти здесь будут семнадцать видов растений: рябина, церсис, яблоня, клен татарский и дубы, калина и бульданеж, а также скумпии, снежноягодник и форзиция. Правда, тени от них волгоградцы не скоро дождутся. Высаживать будут небольшие саженцы. Например, клены закупают высотой от полутора до двух метров, дубы - по полтора метра. Год уйдет у деревьев на то, чтобы прижиться. Только после они начнут расти.

Благоустраивать в этом году будут также скверы на Казахской и у «Гасителя», правый склон поймы реки Царицы, парк Гагарина и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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