2019-07-02T09:38:23+03:00
Происшествия

В столкновении двух легковушек в Волгограде пострадали женщина и двое детей

Еще один ребенок пострадал в ДТП на севере города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "Лады" не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся впереди иномарку.Водитель "Лады" не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся впереди иномарку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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После того, как капитально отремонтировали дорогу на шоссе Авиаторов, аварии здесь случаются чуть ли не ежедневно. Вот, 1 июля, в очередном ДТП на этой магистрали пострадали двое деток. А все из-за невнимательности 42-летнего водителя «Лады Гранта», который не соблюдает дистанцию. Мужчина ехал в сторону поселка Гумрак. Да так разогнался, что не смог вовремя остановиться перед тормознувшей впереди иномаркой «Грейт Вал», и врезался в нее на полном ходу. От удара отечественная легковушка буквально смялась. 35-летнюю женщину и 12-летнего мальчика, которые ехали в «Ладе», увезли в больницу. Получила ушиб и 2-летняя девочка из иномарки.

А в Тракторозаводском районе в больницу ребенка отправил 21-ллетний водитель «десятки». Молодой человек выскочил на перекресток проспекта Ленина и Ополченской на красный сигнал светофора и врезался в «Фольксваген Поло», в котором на заднем сидении и находилась 9-летняя девочка. Ее с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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