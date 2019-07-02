2019-07-02T09:15:43+03:00
Происшествия

Двум волгоградцам грозит восемь лет колонии за торговлю анаболиками

Парней поймали с крупной партией запрещенных стероидов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инициатором «бизнес-схемы» стал 25-летний житель Волгограда. Парень предложил подработать своему 29-летнему знакомому из Михайловки Волгоградской области. «Работа» была простой: волгоградец покупал партию запрещенных в России анаболиков, а друг - сбывал их у себя в городе. 13 апреля 2018-го парень из Волгограда получил по почте посылку, в которой была партия анаболических стероидов. Однако, дальше этого «бизнес» не пошел. Парней задержали правоохранители. Волгоградца арестовали с посылкой прямо при ее получении. В посылке оказалось 18 граммов запрещенных в РФ анаболиков, что считается крупной партией.

- На молодых людей завели уголовное дело по статье «Покушение и пособничество незаконному сбыту сильнодействующих веществ в крупном размере». К настоящему моменту следователи ГСУ собрали все факты и улики, доказывающие вину задержанных. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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