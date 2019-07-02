2019-07-02T09:00:28+03:00
Происшествия

В Волгограде пропала девушка на велосипеде

Волгоградка третьи сутки не появляется домой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы "ЛизаАлерт"Фото группы "ЛизаАлерт"
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«SOS! В Волгограде пропал человек!» - волонтеры из волгоградской группы "ЛизаАлерт" вновь бьют тревогу. Пропала молодая девушка - Ольга Киселева. Ей всего 22 года. Она ушла из дома еще 29 июня и с тех пор родные ее больше не видели.

Девушка проживает в Дзержинском районе Волгограда. В тот день она уехала кататься на своем велосипеде (зеленого цвета). С собой у девушки был фиолетовый рюкзак с вещами. На связь не выходит. Телефон ее не отвечает.

Если вы видели девушку, похожую по описанию, сообщите, пожалуйста, в полицию или по телефонам волонтеров, указанным в листовках.

Приметы «потеряшки»: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

К сожалению, родные не знают, во что была одета молодая особа в тот день. Так что родные надеются, что небезразличные люди помогут отыскать ее по внешним данным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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