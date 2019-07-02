2019-07-02T11:09:43+03:00
Происшествия

В Волгограде «ГАЗель» улетела в подземный переход

Обошлось без жертв и пострадавших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель грузовика лишь чудом остался жив.Водитель грузовика лишь чудом остался жив.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Опять ДТП на злосчастном перекрестке Первой Продольной магистрали и улицы Комсомольской в Волгограде. Произошла авария утром 2 июля. На этот раз в заграждение подземного пешеходного перехода улетела грузовая «ГАЗель».

Водитель "Газели" уходил от столкновения с легковушкой и вылетел с дороги на тротуар. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Водитель "Газели" уходил от столкновения с легковушкой и вылетел с дороги на тротуар.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Случилось все примерно в половине девятого утра. Водитель «Хендай Акцент» решил повернуть с Комсомольской на проспект Ленина, хотя ему уже загорелся красный сигнал светофора. Понадеялся на русское "авось проскочу". А водитель грузовика ехал на "зеленый" как положено, когда на его пути оказалась иномарка. Уходя от столкновения, водитель «ГАЗели» вывернул руль и его грузовик на полной скорости врезался в забор у подземного пешеходного перехода.

В Волгограде "ГАЗель" улетела в подземный переход.

Удар был настолько сильным, что битое стекло посыпалось на прохожих, которые как раз шли по переходу. Грузовик остановил металлический столб дорожного знака.

Стекла разбитого грузовика посыпались на прохожих в переходе. Никого не задели. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стекла разбитого грузовика посыпались на прохожих в переходе. Никого не задели.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кабина «ГАЗели» разбита в хлам. Но, к счастью, водитель остался жив и даже практически не пострадал. И да, он таки смог избежать удара с "Акцентом", водитель которого продолжил движение, как ни в чем не бывало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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