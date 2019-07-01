2019-07-01T19:02:08+03:00
Общество

На улице Полоненко в Волгограде завершают реконструкцию

За выходные рабочие уложили большую часть финишного покрытия
Юлия Данильченко
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Пока на улице Полоненко, что соединяет Дзержинский и Ворошиловский районы Волгограда, реверсивное движение, но об этих неудобствах автомобилисты скоро забудут. На минувших выходных рабочие уложили пять тысяч квадратных метров финишного слоя асфальтобетона из восьми.

- Обновление проводится по испытанной и хорошо зарекомендовавшей себя в волгоградском климате трехступенчатой технологии с фрезерованием старого полотна и укладкой двух слоев асфальтобетона. В ходе работ специалисты также восстановили порядка 20 люков инженерных коммуникаций, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Напомним, реконструкция улицы проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Последний капремонт здесь был более пятнадцати лет назад. Чтобы асфальт прослужил как можно дольше заказчик МУ «Комдорстрой» контролирует весь процесс, в частности какие материалы используются. Исполнитель дает гарантию на работу на ближайшие четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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