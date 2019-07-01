2019-07-01T18:24:07+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на ярмарку животных «Дорога домой»

Мероприятие состоится 14 июля в Комсомольском саду
Юлия Данильченко
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Фото: приют "Дино"Фото: приют "Дино"
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Воскресным вечером 14 июля в Комсомольском саду Волгограда состоятся яркие мероприятия в рамках ярмарки животных «Дорога домой», которую организовывают волонтеры приюта «Дино». Зоозащитники, занимающиеся пристройством собак и кошек, а также все желающие найти бездомному питомцу хозяев, могут сделать доброе дело на этом празднике.

Все происходит просто: кураторы приносят нуждающееся в доме животное, а гости ярмарки выбирают себе нового подопечного. Как правило, питомцы здоровы, привиты и имеют ветпаспорт. Помимо этого, сами волонтеры в дальнейшем обязательно следят за судьбой пристроенного.

- В программе волгоградцев ожидают эстрадный концерт, концертная шоу- программа, мастер-классы, аквагрим, бесплатная консультация ветеринарного врача, и конечно призы и подарки. Перед гостями выступит федерация кинологического спорта Волгоградской области и многие другие коллективы Волгограда, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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