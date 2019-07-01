2019-07-01T16:57:04+03:00
Происшествия

Астраханка продала сотни липовых путевок в детский лагерь железнодорожников

Ущерб «РЖД» составил более семи миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани на мошенничестве поймали экономиста Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Женщина решила заработать на липовых путевках в детский лагерь. Она изготовила 240 поддельных путевок в ДОЛ «Юный железнодорожник», и стала продавать знакомым и незнакомым по «льготной» цене в 10 тысяч рублей. Такую небольшую цену поясняла тем, что детям сотрудников «РЖД» предоставляются скидки.

- Ущерб ОАО «РЖД» составил семь миллионов шестьдесят шесть тысяч рублей, что является особо крупным размером, - сообщают «КП-Волгоград» в Южной транспортной прокуратуре.

Сегодня, 1 июля, Ленинский райсуд Астрахани признал аферистку виновной в «причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана, с причинением особо крупного ущерба, при отсутствии признаков хищения». Но, учитывая имеющиеся смягчающие обстоятельства, астраханке дали два года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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