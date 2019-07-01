2019-07-01T15:57:30+03:00
Происшествия

Астраханские водолазы ищут в Волге тела двух парней- 17 и 19 лет

А в Астрахани инспекторы спасли молодого человека, который чуть не угодил под баржу с песком
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Волгоспас".Фото "Волгоспас".
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В Астрахани ищут двух парней, которые отправились на Волгу и пропали. Тревогу забили родные мальчишек: одному из них едва исполнилось 17 лет, второму - 19. Чуть позже правоохранители нашли вещи ребят на правом берегу затона реки Волга в районе села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области. Следователи СУ СК по региону организовали доследственную проверку по факту безвестно исчезновения молодых людей. Сегодня к поиску пропавших мальчишек подключили водолазов ГКУ «Волгоспас» Енотаевской спасательной станции.

А инспекторы ГИМС, тем временем, спасли очередного «пловца» на реке Болда. Спасатели дежурили в районе Мясокомбината, и заметили молодого человека, который заплыл на середину реки и как раз находился на пути огромной баржи с песком. Командир судна уже подавал звуковые сигналы и кричал, чтобы парень быстрее уплыл с дороги. Но астраханец, видимо, выбился из сил и едва греб руками.

- К молодому человеку рванул катер с инспекторами. Они успели поднять пловца на борт и буквально спасли от баржи. В объяснительной записке, которую, отдышавшись, написал астраханец, он пояснил, что хотел переплыть реку, но не рассчитал силы, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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