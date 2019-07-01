Волгоградцам-должникам за воду и тепло придут оранжевые платежки

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-01T16:03:23+03:00

Сумма долга в этих квитанциях будет прописана отдельной строкой

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До конца недели (до 7 июля) тем волгоградцам, у кого имеются долги за воду, канализацию и тепло, придут «долговые платежки». Они будут оранжевого цвета.

- В них размер просроченного платежа по каждой услуге, будь то тепловая энергия, водоотведение, горячая или холодная вода, прописывается отдельной строкой, - поясняют в «Концессии».

Получат их те, у кого сумма долга колеблется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, и кто перешел на прямые договора с «Концессиями водоснабжения», «Концессиями теплоснабжения».

Фото "Концессии".

- Оранжевые квитанции обязательны к оплате! - акцентируют внимание волгоградцев в компании. - Погасить задолженности можно небольшими частями в рамках программы реструктуризации долга, которая действует в Волгограде до 31 июля 2019 года.

Напомним, по этой программе оплатить долг можно в рассрочку на период до 6 месяцев и получить полную амнистию по пени и штрафам.

Как стать участником программы по реструктуризации долгов?

- Заполнить заявление (взять образец на на сайтах компаний teplovolgograd.ru и investvoda.ru в разделах «Потребителям») и отправить его по электронной почте: если долг за тепловую энергию или горячу воду, - по адресу info@teplovolgograd.ru, если же задолженность за холодную воду или водоотведение, - на адрес info@investvoda.ru.

- Заполненное заявление можно принести на расчетный участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

- Оплатить долговые квитанции без комиссии волгоградцы могут с помощью удобных дистанционных каналов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: на сайте ivc34.ru без регистрации, в личном кабинете lk.ivc34.ru и, скачав мобильное приложение на базе Android и iOS Apple. Кроме того, без комиссии можно оплатить во всех отделениях Сбербанка и Почты России.

- Если по сумме, указанной в долговой квитанции, возникают вопросы, можно обратиться на расчетный участок ИВЦ или позвонить по телефону справочной службы информационно-вычислительного центра: 74-26-26.

ИСТОЧНИК KP.RU