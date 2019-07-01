2019-07-01T16:47:05+03:00
Общество

В Волгограде беспилотники будут следить за тем, кто и куда вывозит мусор

С 1 июля в регионе начались совместные рейды прокуратуры, гаишников, чиновников и экологов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива.Фото из архива.
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Не секрет, что почти ежедневно на территории Волгограда появляется новая свалка. Мусор мешками и машинами вывозят в лесополосы, в овраги… А в жару любая свалка может стать очагом крупного пожара. Поэтому на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров потребовал от подчиненных усилить слежку за «мусорщиками». С 1 июля в Волгоградской области стартуют межведомственные рейды: мониторить ситуацию будут и сотрудники облкомприроды, и гаишники, и работники регионального ГУ МЧС. Следить будут и с земли и с воздуха - при помощи беспилотников.

- Только на Лысой горе в Советском районе наши сотрудники зафиксировали 20 нарушений, в том числе — при транспортировке отходов, сыпучих строительных материалов и смесей. Виновным назначен штраф, - отчитываются в облкомприроде.

С сегодняшнего дня нарушителей обещают штрафовать нещадно. Межведомственные рейды пройдут по всем районах Волгоградской области.

Напомним, на данный момент в 47 сельских поселениях 10 муниципальных районов уже действует особый противопожарный режим. Там штрафы за нарушения увеличены в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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