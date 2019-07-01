2019-07-01T14:22:41+03:00
Общество

На остров Сарпинский убирать мусор отправили вездеход

Регоператор купил в Волгоград уникальную спецмашину для работы в условиях бездорожья
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот КАМАЗ способен добраться в самые труднодоступные уголки Волгограда. Фото «Управление отходами - Волгоград».Этот КАМАЗ способен добраться в самые труднодоступные уголки Волгограда. Фото «Управление отходами - Волгоград».
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Если в Волгограде ситуация с вывозом отходов постепенно наладилась, то на острове Сарпинский (который относится в Кировскому району) проблема оставалась нерешенной. А все из-за того, что современные мусоровозы не способны проехать по такому бездорожью. А к некоторым домам на острове вообще можно добраться только на «танке». Но регорператор «Управление отходами - Волгоград» нашел выход: компания купила мусоровоз-вездеход, который способен преодолеть любые ямы и ухабы.

Обошлась эта машина оператору в 9 миллионов рублей. В конце июня ее доставили на остров и она уже показала свою эффективность.

- С острова из ранее установленных универсальных контейнеров – бункеров - уже вывезено более 4 тонн отходов, - отчитываются в пресс-службе регоператора. - Всего на Сарпинском установлено 26 универсальных контейнеров. Сейчас прорабатывается вопрос по организации системного и стабильного вывоза мусора с острова.

Кстати, этот мусоровоз-вездеход регоператор сможет использовать не только на Сарпинском, а и в других уголках региона, где отсутствуют дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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