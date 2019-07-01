Клещи свирепствуют: за неделю покусали еще двести волгоградцев

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-01T13:37:03+03:00

Не вздумайте самостоятельно доставать присосавшихся клещей или тем более заниматься самолечением! Сразу идите к врачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Дождик и прохладная погода, которая пришла в конце июня в Волгоградскую область, немного поубавили активность клещей в лесах, но это вовсе не означает, что можно терять бдительность и не предохраняться от кровопийц. За неделю в больницы с укусами клещей обратилось почти двести человек. Если к 24 июня (с начала года) число «пострадавших» было 1453 человека, то к 1 июлю их стало уже 1623.

Впрочем, сотрудники Роспотребнадзора успокаивают: численность укушенных клещами волгоградцев в этом году не превышает среднемноголетних значений.

360 клещей отправили на исследование, только в четырех экземплярах обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. По-прежнему в этом году только один заболевший этой инфекцией. Не увеличилось и число тех, кто успел заразиться от клещей Крымской геморрагической лихорадкой, - к 1 июля всего было шесть случаев. Возможно и благодаря тому, что в последние недели места массового отдыха волгоградцев, а также территории пастбищ опрыскивают акарицидами.

Помните: исследования клещей проводит бактериологическая лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8-30 часов до 15-30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9-00 часов до 15-00 часов.

И не в коем случае не занимайтесь самолечением!

ИСТОЧНИК KP.RU