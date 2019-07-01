2019-07-01T13:21:18+03:00
Общество

Таджик обманул волгоградку, женившись ради прописки

Прокуратура помогла девушке разорвать фиктивный брак
Наталья ГЛАЗУНОВА
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23-летняя жительница Советского района Волгограда на свою беду влюбилась в приезжего к нам таджика. Парень, к слову, ее одногодка, так красиво ухаживал, делал комплименты и очаровывал, что волгоградка сдалась. И когда иностранец предложил возлюбленной связать из отношения узами брака, девушка согласилась почти не раздумывая. 18 января 2019 года он узаконили свои отношения в местном ЗАГСЕ. Но, едва молодой человек получил на руки документы о бракосочетании, как отношения резко разладились. Парень не просто охладел к супруге, а вообще перестал приходить домой и даже скрывался от нее под различными предлогами.

Только тогда волгоградка поняла, что таджик использовал ее: ему нужен был фиктивный брак с россиянкой, чтобы по упрощенной схеме получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

Осознав предательство, девушка пошла в прокуратуру. Сотрудники ведомства встали на ее защиту и подали заявление в суд с требованием признать данный брак недействительным. Суд поддержал мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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