Грузовик раздавил астраханца, косившего сено в поле

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-01T14:01:42+03:00

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Трагедия произошла в воскресенье 30 июня неподалеку от села Заволжское Харабалинского района Астраханской области. 56-летний селянин отправился в тот день на поле, расположенное в 10 километрах от села - у ерика Песчаный - косить сено. К трем часам дня в займищную зону подъехал 44-летний водитель на своем грузовике «ГАЗ-278462», чтобы забрать накошенное сено. Он стал сдавать задним ходом к стогу, и не заметил, как наехал на селянина.

- Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался прямо на поле до приезда кареты «скорой» помощи, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

- По факту гибели мужчины следственным отделом ОМВД России по Харабалинскому району проводится процессуальная проверка, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU