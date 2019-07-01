Волгоградка в суде заставила страховщиков вернуть все уплаченные по договору деньги

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-01T12:24:26+03:00

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Волгоградка выиграла судебный спор у страховой компанией. Она смогла доказать, что по закону имела полное право расторгнуть договор, и ей обязаны вернуть всю сумму страховой премии. Волгоградский областной суд встал на защиту автовладелицы.

Началась эта история в октябре 2018-го, когда девушка купила в кредит машину. По условиям кредитного договора она обязана была оплатить страховку (по договору страхования лиц выезжающих за рубеж). Волгоградка эту сумму внесла. Но через неделю решила расторгнуть договор со страховой компанией, мотивируя тем, что имеет полное право отказаться от услуг в течение 14-ти рабочий дней. Но страховщики отказались возвращать девушке полную сумму взноса. Вернули лишь часть. Тогда автовладелица подала на них в суд.

Правда, Среднеахтубинский райсуд отказал волгоградке в удовлетворении ее требований. Но девушка не остановилась и оспорила это решение в Волгоградском областном суде. Изучив материалы дела, в облсуде пришли к выводу, что суд первой инстанции был неправ и отменил его решение.

- Согласно указаниям Центробанка РФ страховые компании обязаны вернуть сумму страховой премии клиенту, если тот оказывается от их услуг в течение 14 дней. Указание в Правилах страхования на невозвратность страховой премии нарушает права страхователя и не может применяться, - заключили в Волгоградском облсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU