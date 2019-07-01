Проект мини-ГЭС в Волго-Ахтубинской пойме должны сдать к концу 2020 года
В начале мая губернатор Волгоградской области впервые обмолвился о том, что на реке Ахтуба планируют построить мини-ГЭС и ряд гидротехнических сооружений, которые помогут сократить развитие засухи и опустынивание
Волго-Ахтубинской поймы. А уже 28 июня правительство региона заключило контракт на проектирование этого сложного комплекса. Выполнять эти работы будут специалисты АО «Институт Гидропроект». Контракт подписан. Завершить проект они должны в 2020 году.
Задача перед проектировщиками стоит непростая: спроектировать все так, чтобы не причинить вреда природному парку «Волго-Ахтубинская пойма» (который имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО) и не нарушить экосистему поймы, которая выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха для Волгограда и Волжского.
Напомним, только на разработку проекта гидросооружений в пойме из бюджета выделят 720 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU