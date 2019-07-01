На проект нового областного тубдиспансера в Волгограде выделили 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-01T11:09:05+03:00

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Обещания перенести областной тубдиспансер из центра Волгограда куда-нибудь на окраину города жители слышат уже не первый год. Но сегодня, похоже, ситуация сдвинулась с мертвой точки: из бюджета выделили 90,8 миллионов рублей на разработку проекта нового Волгоградского облтубдиспансера. И уже ищут компанию-проектировщика.

как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, построить новое медучреждение данного типа планируется на Спартановке. Земельный участок выделили у дома №29 по улице Николая Отрады.

Объект большой, поэтому его строительство предполагают разбить на три этапа. На первом возведут административный корпус, очистные сооружения, котельную трансформаторную подстанцию, генераторную и гаражные боксы на 11 автомобилей. А также проложат инженерные сети. На втором этапе построят здание детского отделения, пищеблок, здание клинико-диагностической лаборатории и бактериологической лаборатории и кислородную станцию. На третьем этапе: лечебный корпус (основное здание) и блок утилизации отходов, в завершении - благоустроительные работы по всей территории медучреждения.

Закончить проект должны к осени 2020 года, чтобы в 2021-м уже приступить к строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU