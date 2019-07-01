2019-07-01T10:53:30+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «ГАЗель» насмерть задавила бабушку

А в Суровикинском районе в микроавтобус врезалась «Тойота Лэнд Крузер 200»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Грузовик сдавал задним ходом и водитель не заметил старушку.Грузовик сдавал задним ходом и водитель не заметил старушку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Печальное известие поступило из Фроловского района: там грузовик задавил 88-летнюю старушку. Случилось это примерно в половине седьмого вечера 30 июня. Бабушка переходила проезжую часть, а 43-летний водитель за рулем «Газели» как раз выезжал с дворовой территории и сдавал задним ходом. Мужчина не заметил пожилую женщину. Удар оказался смертельным.

- Пенсионерка скончалась на месте ДТП, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в Суровикинском районе 23-летний парень за рулем «Тойоты Лэнд Крузер 200» чуть не угробил себя и 33-летнего водителя «ГАЗ-2752». Молодой человек на внедорожнике совершал обгон и не рассчитал расстояние до встречного авто. Уходя от лобового удара от столкнулся с микроавтобусом. Оба водителя теперь в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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