2019-07-01T10:36:35+03:00
Происшествия

Волгоградский фермер скрыл от бюджета 30 миллионов рублей налогов

Мужчина распределял прибыль по своим аффилированным фирмам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чтобы сэкономить на налогах, бизнесмены идут на всевозможные ухищрения. Зачастую незаконные. И потом горько расплачиваются за содеянное. Так, один волгоградский фермер из Средгнеахтубинского района за налоговые махинации сегодня лишился всего имущества: у него арестовали и земельные участки, и подсобные помещения и даже транспорт. Всего на 36 миллионов рублей. Но и задолжал он государству немало - более 30 миллионов рублей.

Как установили следователи СУ СК по региону и их коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение двух лет - с 2014 по 2016-й - этот бизнесмен крутил махинации с налогами. Он занимался торговлей сельскохозяйственных животных. прибыль получал немалую. Но, чтобы не платить налоги, перераспределял доход по аффилированным фирмам, которыми сам же и руководил. Таким образом, он работал по упрощенной системе налогообложения.

- Сегодня, 1 июля 2019 года, этому директору утвердили обвинительное заключение, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Его обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере». Свою вину мужчина уже полностью признал. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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