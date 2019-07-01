В Волгограде под колеса попали два юных велосипедиста и 3-летний малыш

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-01T10:18:03+03:00

Взрослые напомните еще раз детворе правила поведения на дорогах, ведь зачастую они сами выскакивают на проезжую часть под колеса машин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во всех случаях дети были без сопровождения взрослых

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Летом детвора часто предоставлена сама себе, от того и число травм на дорогах и во дворах увеличивается. Так, только за минувшие сутки 30 июня под колесами в Волгограде оказались сразу три ребенка.

Днем, в 13.10, трехлетнего малыша в Дзержинском районе сбил 45-летний водитель «БМВ-530». Ребенок был сам и перебегал дорогу в неположенном месте. В результате с травмами попал в больницу.

Примерно в шесть часов вечера под колесами «Мицубиси Лансер» оказался 7-летний велосипедист. 22-летняя девушка за рулем иномарки ехала по улице Кирова, когда со двора на проезжую часть выскочил юный велогонщик. Избежать столкновения уже не удалось.

- Ребенка с травмами госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в половине девятого в ДТП попал еще один ребенок - 8-летний мальчишка и тоже на велосипеде. Его сбила «семерка», которая поворачивала по улице Центральной в Краснооктябрьском районе в сторону Городище. Причем водитель не остановился, чтобы помочь сбитому малышу и сбежал. Виновника ищут. Благо мальчишка не сильно пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU