2019-07-01T10:18:03+03:00
Происшествия

В Волгограде под колеса попали два юных велосипедиста и 3-летний малыш

Во всех случаях дети были без сопровождения взрослых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Взрослые напомните еще раз детворе правила поведения на дорогах, ведь зачастую они сами выскакивают на проезжую часть под колеса машин.Взрослые напомните еще раз детворе правила поведения на дорогах, ведь зачастую они сами выскакивают на проезжую часть под колеса машин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Летом детвора часто предоставлена сама себе, от того и число травм на дорогах и во дворах увеличивается. Так, только за минувшие сутки 30 июня под колесами в Волгограде оказались сразу три ребенка.

Днем, в 13.10, трехлетнего малыша в Дзержинском районе сбил 45-летний водитель «БМВ-530». Ребенок был сам и перебегал дорогу в неположенном месте. В результате с травмами попал в больницу.

Примерно в шесть часов вечера под колесами «Мицубиси Лансер» оказался 7-летний велосипедист. 22-летняя девушка за рулем иномарки ехала по улице Кирова, когда со двора на проезжую часть выскочил юный велогонщик. Избежать столкновения уже не удалось.

- Ребенка с травмами госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в половине девятого в ДТП попал еще один ребенок - 8-летний мальчишка и тоже на велосипеде. Его сбила «семерка», которая поворачивала по улице Центральной в Краснооктябрьском районе в сторону Городище. Причем водитель не остановился, чтобы помочь сбитому малышу и сбежал. Виновника ищут. Благо мальчишка не сильно пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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