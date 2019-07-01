Студентка из Волгограда со сборной России отправится на чемпионат мира WorldSkills

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-01T09:52:58+03:00

Волгоградка будет отстаивать звание сильнейшего профессионала по направлению «Малярные и декоративные работы». Фото с личной странички Леры Балвановой.

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Студентка Волгоградского строительного техникума Валерия Балванова вошла в состав сборной России и отправится в Казань, где с 22 по 27 августа пройдет чемпионат мира WorldSkills.

На соревнования приедут более полутора тысяч молодых профессионалов из 69 стран мира. Нашу страну будут представлять 63 человека - 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Они будут бороться за звания лучших по 56-ти компетенциям (сфера услуг, транспорт, логистика, искусство и дизайн, промышленное производство, информационные технологии и строительство). Соревнования продлятся четыре дня.

- Ребятам предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии. Валерия Балванова будет отстаивать звание сильнейшего профессионала по направлению «Малярные и декоративные работы», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Три года назад волгоградка заняла первое место на малярным работам на региональном этапе «Молодые профессионалы», затем победила на Европейском чемпионате EuroSkills в Швеции, после завоевала «золото» на соревнованиях профмастерства в Гонконге. А весной 2019 года волгоградка стала лучшей на международном состязании The Belt and Road International Skills Competition — «Один пояс, один путь» — в Китае, а также привезла золотую медаль с чемпионата Global Skills Challenge из Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU