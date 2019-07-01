Волгоградцу грозит два года колонии за покалеченного водителя

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-01T08:36:47+03:00

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29-летнему жителю Киквидзенского района Волгоградской области грозит до двух лет лишения свободы за одно неаккуратное движение за рулем. А все потому, что его беспечность стоила жизни другому водителю, который после ДТП на всю жизнь остался калекой.

Случилась эта авария 16 июля 2018-го. Молодой мужчина мчался на своей «Ладе Приора» по автодороге «Самойловка (Саратовская область) - Шумилинская (Ростовская область). У села Страхов Киквидзенского района он вдруг выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. На беду 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» в этот момент как раз выезжал с грунтовой дороги на трассу. Когда в него на полном ходу влетела «Лада» он еще находился на второстепенной дороге. Водитель «тройки» каким-то чудом остался жив, но получил очень серьезные травмы.

Следователи Отделения МВД России по Киквидзенскому району, завели на парня уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На данный момент полицейские уже собрали все улики и факты, доказывающие вину волгоградца. Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU