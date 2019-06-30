В июле в Волгоградскую область вернется тридцатиградусная жара

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-30T18:37:32+03:00

Изменить размер текста: A A

После сорокоградусной жары, которая держалась в Волгограде несколько недель, дождливый циклон, как глоток воздуха. Правда, наслаждаться прохладой волгоградцы будут недолго: уже с 1 июля столбик термометра вновь поползет вверх за тридцатиградусную отметку. Хорошо еще, что в первой декаде июля синоптики прогнозируют несколько дождливых и облачных дней. А вот волгоградские спасатели расслабляться не советуют. Предупреждают: в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса (ОЯ).

В такую погоду (по данным Волгоградского ЦГМС, днем 2 июля столбик термометра грозится подняться в Волгограде до +35 градусов) жителям и гостям региона советуют воздержаться от прогулок в лес.

- Если вы всё же оказались в лесу, помните – причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности! - напоминают в ГУ МЧС по региону.

И акцентируют внимание на том, что в семи сельских поселениях Волгоградской области по-прежнему действует особый противопожарный режим! А значит, там нельзя разжигать костры и палить траву и мусор!

ИСТОЧНИК KP.RU