2019-06-30T15:23:57+03:00
Общество

Гинеколог из Волгограда попал в тройку лучших врачей в России

Сергей Прохватилов занял второе место на всероссийском конкурсе медиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сергей Прохватилов возглавляет гинекологическое отделение в ВОКБ №1. Фото медучреждения.Сергей Прохватилов возглавляет гинекологическое отделение в ВОКБ №1. Фото медучреждения.
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Как же приятно отмечать, что в Волгограде работает один из самых лучших медиков в России. Знакомьтесь: Сергей Прохватилов - заведующий гинекологическим отделением в Волгоградской областной клинической больнице №1 и в этом году попал в «тройку» победителей на Всероссийском конкурсе врачей. Он занял второе место в номинации «Лучший акушер-гинеколог».

В 2019 году конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти. И из этого огромного числа достойных кандидатов выбрали 87 победителей.

Прохватилов оказался в числе лучших. И не зря. Как рассказывают о коллеге в ВОКБ №1 Сергей Алексеевич - профессионал своего дела. В 2016 году он выполнил уникальную операцию: пластику несостоятельного рубца на матке у беременной пациентки. Это помогло сохранить беременность, и позже женщина благополучно родила малыша. Таких оперативных вмешательств, по данным литературы, в мировой практике - единицы! В этом году Прохватилов стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший врач - 2019», а теперь его заслуги оценили и в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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