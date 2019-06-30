2019-06-30T14:54:28+03:00
Политика

Военные из Волжского выиграли всероссийский конкурс «Инженерная формула»

И теперь наша команда будет представлять Россию на международных соревнованиях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжане быстрее всех преодолели сложную трассу, справившись со всеми заданиями. Фото Минобороны РФ.Волжане быстрее всех преодолели сложную трассу, справившись со всеми заданиями. Фото Минобороны РФ.
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Команда 187-го межвидового регионального учебного центра города Волжский Волгоградской области завоевала гран-при на всеармейском этапе конкурса «Инженерная формула», который проходил на полигоне в Тюмени в рамках форума «АрМИ-2019». Волжане первыми пришли к финишу, преодолев все препятствия и получив меньше всего штрафного времени.

За звание лучших вчера 29 июня на полигоне боролись девять команд из четырех военных округов страны, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения. Перед экипажами стояла задача преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самыми сложными из которых являлись «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод», «проход в минном поле». Кроме того, впервые в конкурсе были задействованы установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч» и гусеничный минный заградитель ГМЗ-3.

На трассе было 26 препятствий, которые должны были преодолеть военные. Фото Минобороны РФ.

На трассе было 26 препятствий, которые должны были преодолеть военные. Фото Минобороны РФ.

- Волжане показали лучшие результаты. На втором месте оказалась команда Восточного военного округа, а на третьем – команда Западного военного округа, - сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

Теперь волжская команда будет представлять Россию на международном конкурсе «Инженерная формула», который в августе пройдет на полигоне Андреевский Тюменского ВВИКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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