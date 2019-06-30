Под Волгоградом в ДТП с фурой пострадали пять машин

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-30T13:48:32+03:00

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Массовая авария случилась на трассе «Каспий» во Фроловском районе Волгоградской области 29 июня примерно в 16.30. По вине дальнобойщика смятыми оказались пять машин, а 24-летний водитель легковушки лишь чудом выжил в этом «замесе».

А все из-за 49-летнего астраханца, который мчался за рулем грузовика «Вольво» с полуприцепом со стороны Москвы в Волгоград. Он так торопился, что пошел на рискованный обгон и не рассчитал расстояние до встречного «ВАЗ-2113».

- От удара легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом, за рулем которого находился 34-летний водитель. А «Вольво» протаранила еще две машины: микроавтобус «Мерседес Спринтер» под управлением 30-летнего жителя Смоленска и похожую фуру с прицепом «Вольво», за рулем которой ехал житель Дагестана, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Только водитель «ВАЗ-2113» получил травмы, и его увезли в больницу. Остальные отделались испугом и вмятинами.

ИСТОЧНИК KP.RU