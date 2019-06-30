2019-06-30T13:48:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в ДТП с фурой пострадали пять машин

В больницу с травмами попал 24-летний водитель «Лады»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Массовая авария случилась на трассе «Каспий» во Фроловском районе Волгоградской области 29 июня примерно в 16.30. По вине дальнобойщика смятыми оказались пять машин, а 24-летний водитель легковушки лишь чудом выжил в этом «замесе».

А все из-за 49-летнего астраханца, который мчался за рулем грузовика «Вольво» с полуприцепом со стороны Москвы в Волгоград. Он так торопился, что пошел на рискованный обгон и не рассчитал расстояние до встречного «ВАЗ-2113».

- От удара легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом, за рулем которого находился 34-летний водитель. А «Вольво» протаранила еще две машины: микроавтобус «Мерседес Спринтер» под управлением 30-летнего жителя Смоленска и похожую фуру с прицепом «Вольво», за рулем которой ехал житель Дагестана, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Только водитель «ВАЗ-2113» получил травмы, и его увезли в больницу. Остальные отделались испугом и вмятинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградский завод буровой техники продают за 456 миллионов рублей
Гинеколог из Волгограда попал в тройку лучших врачей в России
Военные из Волжского выиграли всероссийский конкурс «Инженерная формула»
У «Волгоград Арены» из-под земли забил новый «фонтан»
В Волжском живодер выкинул кота с восьмого этажа
В Михайловке водитель сбил бабушку и сбежал
Волгоградцев с Днем молодежи поздравит брасс-бенд «Мегаполис»
Российско-японский инвестфонд вложит в «Химпром» Волгограда 50 миллиардов рублей
Еще один волгоградский школьник получил сто баллов по ЕГЭ-2019
Под Волгоградом 5-летняя девочка пострадала в ДТП из-за кабана
Халява закончилась: «Ротор» поднял цены на билеты на «Волгоград Арену»
Волгоградец убил друга в ДТП, а сам сбежал из нетложки
В Астрахани подросток случайно застрелил 14-летнего друга из ружья
На волгоградских трассах появится система метеоконтроля
На полигоне под Волгоградом стартовал форум «Армия-2019»
Волжанин на «Киа» сбил 9-летнюю девочку и скрылся
В Городище начальница почты украла 1,1 миллиона рублей
В Астрахани 9-летний мальчик упал с катамарана и утонул
Мосгорсуд рассмотрит законность ареста экс-главы волгоградского следкома Музраева