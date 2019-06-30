У «Волгоград Арены» из-под земли забил новый «фонтан»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-30T13:29:09+03:00

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Несчастный склон у «Волгоград Арены» опять заливает водой. Правда, на этот раз уже не дождевой, а поливочной. Волгоградцы обнаружили новый фонтан, который забил из-под насыпи у стадиона, и на новенькую набережную опять хлынул поток воды.

«Многострадальное место», - опечаленно констатируют комментаторы под фотографиями «нового фонтана». Напомним, что склон у «Волгоград Арены» уже несколько раз смывало дождями на Нулевую продольную магистраль. Каждый раз власти выделяют все новые и новые транши из бюджета на ремонт злосчастной ливневки. После последнего дождя и очередного ЧП построили уже широкий пятиметровый железобетонный лоток для отведения ливневых вод. Но беда пришла откуда не ждали. Сегодня, 30 июня, на набережной у стадиона Волгограда прорвало поливочный водопровод, который уложили здесь, чтобы поливать уложенный к мундиалю дорогой газон.

«Надо еще денег выделить, а то не дыры мешками из бюджета еще заткнули», - иронизируют волгоградцы. А все-таки не до смеха.

ИСТОЧНИК KP.RU