2019-06-30T13:29:09+03:00
Общество

У «Волгоград Арены» из-под земли забил новый «фонтан»

На этот раз вода рванула из поливочного водопровода
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новую набережную у стадиона продолжает заливать водой. Теперь льет из труб.Новую набережную у стадиона продолжает заливать водой. Теперь льет из труб.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Несчастный склон у «Волгоград Арены» опять заливает водой. Правда, на этот раз уже не дождевой, а поливочной. Волгоградцы обнаружили новый фонтан, который забил из-под насыпи у стадиона, и на новенькую набережную опять хлынул поток воды.

«Многострадальное место», - опечаленно констатируют комментаторы под фотографиями «нового фонтана». Напомним, что склон у «Волгоград Арены» уже несколько раз смывало дождями на Нулевую продольную магистраль. Каждый раз власти выделяют все новые и новые транши из бюджета на ремонт злосчастной ливневки. После последнего дождя и очередного ЧП построили уже широкий пятиметровый железобетонный лоток для отведения ливневых вод. Но беда пришла откуда не ждали. Сегодня, 30 июня, на набережной у стадиона Волгограда прорвало поливочный водопровод, который уложили здесь, чтобы поливать уложенный к мундиалю дорогой газон.

«Надо еще денег выделить, а то не дыры мешками из бюджета еще заткнули», - иронизируют волгоградцы. А все-таки не до смеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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