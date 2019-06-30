2019-06-30T12:57:55+03:00
Общество

В Волжском живодер выкинул кота с восьмого этажа

Любимец подъезда разбился на глазах у детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рыжий кот Васька жил в подъезде, соседи подкармливали питомца и собирались его подлечить. Не успели.Рыжий кот Васька жил в подъезде, соседи подкармливали питомца и собирались его подлечить. Не успели.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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«Сегодня он кота выкинул из окна, а завтра еще на кого-нибудь руку поднимет. У человека стерты грани человечности…», - сетует жительница 14-го микрорайона в Волжском. Третьи сутки жители одной из высоток обсуждают ужасный поступок их соседа. Молодой человек в порыве гнева выбросил кота с восьмого этажа на асфальт. Произошло это вечером 28 июня.

- Я как раз готовила ужин на кухне, когда услышала истошные крики детей с улицы. Подбежала к окну и увидела лежащего на асфальте кота, - вспоминает Ирина Зозуля.

Этот кот был подъездный любимец Васька. Жители его приютили, подкармливали и как раз собрали деньги на лечение и кастрацию. Не успели…

- Соседи видели, что кота выбросил вниз парень с восьмого этажа. Накануне он поругался с женой и решил свою злость выместить на животинке. Очевидцы случившегося вызвали полицию. Неадекватного мужчину забрали в отделение, но почти сразу отпустили. Участковый сказал, что состава преступления нет, и его могут привлечь только за хулиганство. Разве это хулиганство? Страшно жить рядом с таким человеком, - возмущается волжанка.

Жители многоэтажки намерены написать коллективное заявление в полицию, чтобы наказать живодера по всей строгости закона.

- Несколько дней назад он бросил окурок на голову соседке. Теперь умер наш кот. Не допустим, чтобы ему такое сошло с рук, - говорит Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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