2019-06-30T12:28:28+03:00
Происшествия

В Михайловке водитель сбил бабушку и сбежал

А в Волжском под колесами оказались две женщины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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За сутки три волгоградки оказались под колесами авто из-за собственной беспечности. Впрочем, вины с водителей никто не снимает. Так, в Михайловке Волгоградской области на улице Тосовской машина сбила 72-летнюю бабушку. Конечно, пенсионерка сама виновата, так как переходила дорогу в неположенном месте. Но водитель оказался и вовсе бессердечным. Да, возможно, он не успел затормозить и случайно зацепил бабулю, но он же даже не остановился помочь пострадавшей, а наоборот сбежал с места ДТП.

- Женщину с травмами увезли в больницу, а водителя нашли через пару часов. Им оказался 20-летний парень на «Киа Сид» - житель Михайловки. По факту ДТП проводится проверка, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волжском в тот же день 24-летний водитель «ВАЗ-2102» сбил сразу двух женщин - 64 и 42-х лет. Он поворачивал с парковки у ТРК «Планета Лето» на улицу Молодогвардейцев, когда ему под колеса буквально выскочили волжанки. Они решили перебежать проезжую часть в неустановленном месте и оказались под колесами.

- Пожилая женщина получила травмы, а ее 42-летняя сопровождающая, к счастью, отделалась лишь синяками, - рассказывают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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