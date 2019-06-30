Волгоградцев с Днем молодежи поздравит брасс-бенд «Мегаполис»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-30T12:19:44+03:00

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Сегодня, 30 июня, в Волгограде продолжат праздновать День молодежи. Волгоградцев приглашают вечером на фуд-корт Центрального рынка (улица Советская, 17). Здесь вас ждет прекрасный праздничный концерт и масса сюрпризом.

- В 20.00 на сцену выйдет известный волгоградский музыкант Егор Феоктистов. А в девять вечера музыкальную эстафету подхватит одна из самых известных волгоградских групп – брасс-бенд «Мегаполис». Александр Афанасьев и сотоварищи исполнят акустические версии популярных песен отечественной и зарубежной рок-сцены, - сообщают в администрации Волгограда.

А еще в честь праздника все заведения фуд-корта сегодня будут продавать свою продукцию с 20%-ной скидкой (акция стартует с 19.00).

Напомним, что территория у Центрального рынка после благоустройства стала одним из главных мест для проведения культурно-развлекательных мероприятий. С мая здесь заработала открытая сцена, где по вечерам и выходным выступают волгоградские исполнители и коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU