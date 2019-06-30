2019-06-30T11:00:51+03:00
Экономика

Российско-японский инвестфонд вложит в «Химпром» Волгограда 50 миллиардов рублей

На базе волгоградского предприятия уже в 2020 году начнут строить завод по производству метанола
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже в 2022 году на "Химпроме" планируют запустить новое производство.Уже в 2022 году на "Химпроме" планируют запустить новое производство.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали 29 июня соглашение, согласно которому в новый завод в Волгограде вложат 50 миллиардов рублей инвестиций.

Речь идет о строительстве на базе волгоградского «Химпрома» завода по производству метанола. В рамках этого соглашения Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по созданию химического кластера в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в РФПИ.

К строительству нового завода обещают приступить уже в 2020 году, а к 2022 - намерены запустить производство. Планируют, что завод сможет производить более 1 миллионна тонн метанола в год.

- Также корпорация АЕОН через дочернюю компанию GTM ONE заключила контракт на поставку готовой продукции с волгоградского завода японской корпорации Marubeni Corporation, - уточняют в РФПИ.

- Продукция кластера будет иметь высокую конкурентоспособность на мировом рынке, в том числе благодаря минимальным производственным издержкам, - отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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