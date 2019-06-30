Российско-японский инвестфонд вложит в «Химпром» Волгограда 50 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали 29 июня соглашение, согласно которому в новый завод в Волгограде вложат 50 миллиардов рублей инвестиций.
Речь идет о строительстве на базе волгоградского «Химпрома» завода по производству метанола. В рамках этого соглашения Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по созданию химического кластера в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в РФПИ.
К строительству нового завода обещают приступить уже в 2020 году, а к 2022 - намерены запустить производство. Планируют, что завод сможет производить более 1 миллионна тонн метанола в год.
- Также корпорация АЕОН через дочернюю компанию GTM ONE заключила контракт на поставку готовой продукции с волгоградского завода японской корпорации Marubeni Corporation, - уточняют в РФПИ.
- Продукция кластера будет иметь высокую конкурентоспособность на мировом рынке, в том числе благодаря минимальным производственным издержкам, - отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
ИСТОЧНИК KP.RU