Под Волгоградом 5-летняя девочка пострадала в ДТП из-за кабана

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-30T09:54:49+03:00

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За минувшую неделю в Волгоградской области произошло уже второе ДТП из-за дикого животного. Буквально пару дней назад - 28 июня из-за внезапно выскочившего на трассу лося разбилась «шестерка» (в которой один погиб, еще четверо оказались в больнице), как вновь ДТП с «лесным пешеходом». На этот раз на дорогу выскочил кабан. И как раз перед легковушкой.

Произошло это поздно вечером - примерно в 23.35 - 29 июня в Дубовском районе Волгоградской области.

- 30-летний водитель ехал на «Ауди А4» по трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» в сторону Камышина. На 561-м километре под колеса из лесополосы выбежал кабан. На трассе темно в такое время, и хоть водитель в последний момент увидел зверя и применил экстренное торможение, но избежать удара уже не сумел. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 5-летняя пассажир автомобиля, которая находилась на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региину.

ИСТОЧНИК KP.RU