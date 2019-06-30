Халява закончилась: «Ротор» поднял цены на билеты на «Волгоград Арену»
Ну что любители волгоградского футбола, халява закончилась: в новом сезоне больше попасть на «Волгоград Арену» за сто рублей смогут только преданные ультрас, остальные места на стадионе подорожают. «Ротор» представил новую билетную программу, и в ней цена билетов колеблется от 150 до 600 рублей.
Правда, есть и хорошая новость: теперь каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов на сайте клуба или на сайте kassir.ru с помощью специального промокода — ROTOR10.
Как купить билет со скидкой?
- Достаточно зайти на сайт «Кассир.ру», ввести промокод ROTOR10 и оплатить с 10-процентной скидкой, - поясняют в футбольном клубе сине-голубых.
Одно «но»: со скидкой один болельщик может купить не более 4 билетов.
Кстати, билеты на первую домашнюю игру на «Волгоград Арене» уже в онлайн продаже. 13 июля «Ротор» будет принимать у себя ФУ «Текстильщик» из Иваново. Ну а первый матч нового сезона подопечные Молигевского и Менщикова проведут на выезде - 7 июля они встречаются с «Авангардом».
СПРАВКА «КП»
Почем билеты на «Волгоград Арену»:
нижний ярус – 14 651 зритель:
А104 – 600 рублей
А103, А105, А102, А106 –400 рублей
С116 – 400 рублей
С118, С117, С115, С114 – 250 рублей
А101, А107, D108, D109, D110, D111, D112, C113, C119, B124, B120, В121, B122, B123, B124 – 150 рублей
верхний ярус – 26 591 зритель
А203, А207 – 250 рублей
С223, С222, С221, С220, С219 – 250 рублей
С224, С225, В226, В228, В229, В230, В231, В232, А201, А202, А208, А209, Д210, Д211, Д212, Д213, Д214, Д215, Д216, С217, С218 – 150 рублей
Кому положены льготы?
- Ветераны ВОВ могут получить билет или абонемент бесплатно. - Инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп могут посещать домашние матчи ФК «Ротор» бесплатно, занимая специально предусмотренные места. - Каждый человек с ограниченными возможностями здоровья может прийти на матч в сопровождении одного человека.
ИСТОЧНИК KP.RU