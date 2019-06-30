Халява закончилась: «Ротор» поднял цены на билеты на «Волгоград Арену»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-30T09:37:03+03:00

Билеты на матч "Ротор" - "Текстильщик", который состоится 13 июля, уже в продаже.

В новом сезоне поход на домашнюю игру обойдется фанатам от 150 до 600 рублей

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Ну что любители волгоградского футбола, халява закончилась: в новом сезоне больше попасть на «Волгоград Арену» за сто рублей смогут только преданные ультрас, остальные места на стадионе подорожают. «Ротор» представил новую билетную программу, и в ней цена билетов колеблется от 150 до 600 рублей.

Правда, есть и хорошая новость: теперь каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов на сайте клуба или на сайте kassir.ru с помощью специального промокода — ROTOR10.

Как купить билет со скидкой?

- Достаточно зайти на сайт «Кассир.ру», ввести промокод ROTOR10 и оплатить с 10-процентной скидкой, - поясняют в футбольном клубе сине-голубых.

Одно «но»: со скидкой один болельщик может купить не более 4 билетов.

Кстати, билеты на первую домашнюю игру на «Волгоград Арене» уже в онлайн продаже. 13 июля «Ротор» будет принимать у себя ФУ «Текстильщик» из Иваново. Ну а первый матч нового сезона подопечные Молигевского и Менщикова проведут на выезде - 7 июля они встречаются с «Авангардом».

СПРАВКА «КП»

Почем билеты на «Волгоград Арену»:

нижний ярус – 14 651 зритель:

А104 – 600 рублей

А103, А105, А102, А106 –400 рублей

С116 – 400 рублей

С118, С117, С115, С114 – 250 рублей

А101, А107, D108, D109, D110, D111, D112, C113, C119, B124, B120, В121, B122, B123, B124 – 150 рублей

верхний ярус – 26 591 зритель

А203, А207 – 250 рублей

С223, С222, С221, С220, С219 – 250 рублей

С224, С225, В226, В228, В229, В230, В231, В232, А201, А202, А208, А209, Д210, Д211, Д212, Д213, Д214, Д215, Д216, С217, С218 – 150 рублей

Кому положены льготы?

- Ветераны ВОВ могут получить билет или абонемент бесплатно. - Инвалиды-колясочники, инвалиды 1-й и 2-й групп могут посещать домашние матчи ФК «Ротор» бесплатно, занимая специально предусмотренные места. - Каждый человек с ограниченными возможностями здоровья может прийти на матч в сопровождении одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU