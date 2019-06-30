2019-06-30T09:17:53+03:00
Происшествия

Волгоградец убил друга в ДТП, а сам сбежал из нетложки

Полиция разыскала беглеца - виновника смертельной аварии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Меньше суток понадобилось полицейским Волгограда, чтобы разыскать и задержать водителя, устроившего смертельное ДТП. Этот 31-летний мужчина буквально убил собственного друга. Случилась эта авария вечером (примерно в 19.45) 28 июня в Красноармейском районе.

- Задержанный мужчина вместе с другом мчался на своем «ВАЗ-2112» по улице Лазоревая в сторону переулка Зерноградского. Да так разогнался, что в какой-то момент не справился с управлением, и легковушку выбросило с дороги на обочину, где она на полном ходу врезалась в фонарный столб, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

От удара 30-летний мужчина, который находился на переднем сидении, скончался на месте. Виновник ДТП остался жив. Медики «скорой», прибывшие на место трагедии, оказали ему первую помощь. Но по пути в больницу мужчина вдруг выскочил из машины неотложки и сбежал.

На поиски виновника аварии бросили все силы. Утром 29 июня его нашли и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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