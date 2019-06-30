В Астрахани подросток случайно застрелил 14-летнего друга из ружья

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-30T09:01:30+03:00

Мальчишки украли у отца ключи от сейфа, где хранилось ружье, и устроили в доме "контр-страйк" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Трагическая история произошла в Астрахани. Трое подростков доигрались с отцовским ружьем: один из них скончался от огнестрельного ранения.

Днем 27 июня в Привожскую районную больницу привели 14-летнего мальчишку с огнестрельной раной брюшной полости. Медики несколько часов боролись за жизнь ребенка, но ранение оказалось смертельным. Он умер, не приходя в сознание.

За расследование случившегося взялись следователи. Они выяснили, что подростка застрелил его 13-летний друг. Жуткая случайность.

Мальчишки Илья и Богдан пришли к другу Сереже (все имена изменены*) поиграть. Хвастаясь, малолетний хозяин рассказал друзьям, что у его отца есть ружье, которое хранится в сейфе на втором этаже дома. Ключи от сейфа находились в барсетке отца, лежавшей на первом этаже. Сергей тихонько достал их и принес ребятам. Они открыли «тайник» и достали оружие и патроны к нему. Это была «вертикалка» ИЖ-12. Причем ружье было в разобранном виде, но подростки смогли его собрать. Богдан вставил один патрон и мальчишки устроили в доме «контр-страйк».

Через какое-то время Сергей вышел из дома, чтобы покормить кроликов и собаку, а Илья и Богдан продолжили игру. В этот момент и прогремел выстрел.

- Ребята был на первом этаже возле входа. Один из мальчишек, целясь понарошку в друга, случайно задел курок. Ружье выстрелило. Пуля попала прямо в школьника, который находился в двух метрах от стрелявшего, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU