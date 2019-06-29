2019-06-29T16:52:35+03:00
Общество

На волгоградских трассах появится система метеоконтроля

На это потратят 19 миллионов рублей
Юлия Данильченко
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Раньше такая система была только на федеральных трассах, но в 2019 году она появится в Волгоградской области: за 19 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области», в нескольких района региона установят систему метеоконтроля. Что это?

- Современные системы метеорологического обеспечения работают в автоматическом режиме. Информация, поступающая со всех метеостанций на сервер, обрабатывается, на основе этих данных формируются прогнозы и отчеты, которые передаются на пульт управления диспетчерской службы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Благодаря современным технологиям будет легче следить за состоянием трасс. В том числе специалисты смогут своевременно выявить повреждения на дорогах, контролировать качество ремонта и даже рассчитывать необходимое количество противогололедных материалов в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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