2019-06-29T14:36:14+03:00
Политика

На полигоне под Волгоградом стартовал форум «Армия-2019»

Масштабные мероприятия закончились солдатской кашей и демонстрацией военной техники
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

Накануне, 28 июня, на полигоне Прудбой Волгоградской области стартовал военно-технический форум «Армия-2019». Он продлится до 30 июня с десяти утра до пяти вечера. Наблюдать за грандиозным представлением мощи современного вооружения могут все желающие. В первый день перед зрителями разыграли пять эпизодов военных действий на поле боя.

- С высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Динамика была на уровне: здесь летала авиация, штурмовики Су-25 наносили удары по неуправляемым снарядам, а бомбардировщики Су-24М ставили дымовую завесу. Лучшие экипажи показали, на что способны танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и др. Гостям дали возможность ознакомиться с военной техникой вблизи, а потом угостили солдатской кашей. Желающим связать свою жизнь с армией рассказали о плюсах контрактной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волжанин на «Киа» сбил 9-летнюю девочку и скрылся
В Городище начальница почты украла 1,1 миллиона рублей
В Астрахани 9-летний мальчик упал с катамарана и утонул
Мосгорсуд рассмотрит законность ареста экс-главы волгоградского следкома Музраева
Волгоградский «Ротор» разгромил «Кршко» со счетом 6:0
С 1 июля в Волгоградской области открывается сезон охоты на сурка
Под Волгоградом ищут пропавшего 16-летнего школьника
В Волгограде аферисты представляются сотрудниками «Водоканала»
29 июня в Волгограде частично перекроют для машин рокадную дорогу
Ввели режим ЧС: в Астраханской области из-за аварии тысячи людей остались без воды
Ядовитых веществ в воздухе после пожара на рынке Волгограда не нашли
Жуткое ДТП на волгоградской трассе: погибла бывший депутат и водитель, 10-летняя девочка в больнице
В Астрахани полицейские спасли женщину с козырька шестого этажа
Билборд, изуродовавший сквер Пушкина в Волгограде, простоит еще четыре года
На набережной Волгограда после ремонта открыли фонтан «Искусство»
В Астрахани за нарушителями на дорогах стали следить беспилотники
В Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда Серова
В Астрахани сотрудник Минсоцразвития украл почти 3 миллиона рублей
Юный волгоградец победил на международном песенном конкурсе «Grand Festival»
Под Волгоградом 9-летнего мальчика насмерть завалило песком
Волгоградские силовики раскрыли преступление 17-летней давности
Мошенница лишила ветерана войны из Волгограда квартиры, за что села на три года в тюрьму
В Волгограде фирму оштрафовали на миллион за коррупционную схему
Хозяева квартиры поймали вора-домушника в Волгограде