На полигоне под Волгоградом стартовал форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-29T14:36:14+03:00

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Накануне, 28 июня, на полигоне Прудбой Волгоградской области стартовал военно-технический форум «Армия-2019». Он продлится до 30 июня с десяти утра до пяти вечера. Наблюдать за грандиозным представлением мощи современного вооружения могут все желающие. В первый день перед зрителями разыграли пять эпизодов военных действий на поле боя.

- С высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Динамика была на уровне: здесь летала авиация, штурмовики Су-25 наносили удары по неуправляемым снарядам, а бомбардировщики Су-24М ставили дымовую завесу. Лучшие экипажи показали, на что способны танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и др. Гостям дали возможность ознакомиться с военной техникой вблизи, а потом угостили солдатской кашей. Желающим связать свою жизнь с армией рассказали о плюсах контрактной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU