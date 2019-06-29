2019-06-29T13:04:51+03:00
Происшествия

Волжанин на «Киа» сбил 9-летнюю девочку и скрылся

Мужчину, бросившего подростка на дороге, поймали в тот же вечер
Юлия Данильченко
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Эта авария произошла около семи часов вечера 28 июня в Волжском. Девятилетняя девочка находилась во дворе многоэтажного дома по улице Мира №150 «Б», где переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. На территории дворов вообще запрещено разгоняться, но водитель иномарки этого не учел.

Девочка попала под колеса машины, которая скрылась в неизвестном направлении. Негодяй не только уехал, но и не оказал жертве аварии никакой помощи. Даже не удостоверился, жива ли школьница. Благо, очевидцы этого инцидента сразу вызвали «скорую». Врачи увезли девочку в больницу.

- В результате проведения розыскных мероприятий инспекторы ДПС задержали скрывшегося водителя. Им оказался 42-летний водитель автомобиля «Киа Сид». По факту ДТП проводится проверка, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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