2019-06-29T11:26:39+03:00
Происшествия

В Городище начальница почты украла 1,1 миллиона рублей

Женщина успела потратить деньги
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» следователи Отдела МВД России по Городищенскому району возбудили в отношении 39-летней начальницы «Почты России». По версии силовиков, женщина украла крупную сумму денег.

- Установлено, что 39-летняя подозреваемая перевела с расчетного счета почтового отделения деньги в сумме 1,1 млн. рублей на свою банковскую карту, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступление раскрыли благодаря сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела в Городищенском районе и службы безопасности самого предприятия. Куда подозреваемая успела потратить миллион выясняют следователи. Если вину бывшей начальницы докажут, ей грозит немалый срок – до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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