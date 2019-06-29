В Городище начальница почты украла 1,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-29T11:26:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» следователи Отдела МВД России по Городищенскому району возбудили в отношении 39-летней начальницы «Почты России». По версии силовиков, женщина украла крупную сумму денег.

- Установлено, что 39-летняя подозреваемая перевела с расчетного счета почтового отделения деньги в сумме 1,1 млн. рублей на свою банковскую карту, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступление раскрыли благодаря сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела в Городищенском районе и службы безопасности самого предприятия. Куда подозреваемая успела потратить миллион выясняют следователи. Если вину бывшей начальницы докажут, ей грозит немалый срок – до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU