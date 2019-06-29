2019-06-29T11:29:48+03:00
Происшествия

В Астрахани 9-летний мальчик упал с катамарана и утонул

Владелец сдал судно с нарушениями правил безопасности
Юлия Данильченко
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ото: СУ СКР по Астраханской области.ото: СУ СКР по Астраханской области.
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Вечером 28 июня на берегу Волги недалеко от Городского острова в Астраханской области случилась трагедия: 9-летний ребенок упал с катамарана и утонул. Его тело до сих пор ищут водолазы. Следователи уже установили обстоятельства смерти мальчика.

Как выяснилось, в тот вечер 23-летний астраханец вместе с двумя братьями 9-ти и 16-ти лет арендовал судно. Во время плавания ребенок оказался в воде, спасти его не удалось. В отношении владельца катамарана возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

- Подозреваемый не снабдил катамаран спасательными жилетами, каких-либо инструктажей с арендовавшими катамаран лицами не проводил, а также допустил превышение количества лиц на нем. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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